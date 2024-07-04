К данному событию может быть причастна 65-летняя жительница Яготина.

Полицейские Киевской области расследуют факт жестокого обращения с животным в Яготине. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как отмечается, на днях в полицию обратилась гражданка и сообщила, что местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста.

По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, которая вероятно сбросила животное с железнодорожного моста.

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В полиции сообщили, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собаку отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

"Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать возможных свидетелей.

Трагедия пса Васи

Как сообщал УНИАН, в Польше умер пес Вася породы кане-корсо, который во время службы в разведывательном взводе морской пехоты в 2022 году запутался в проволоке перед окопами боевиков на Донбассе - тогда собака, чтобы вернуться к своим, отгрыз себе лапу.

По данным "Новинарні", Вася служил на Донбассе с 2016 года с морскими пехотинцами ВМС ВС Украины. Раненую собаку эвакуировал, в частности, Михаил "Тягач" Приступа, который впоследствии погиб на фронте - во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пострадавшего кане-корсо доставили в Польшу 14 ноября 2022 года для протезирования после потери передней лапы. Команда польских специалистов работала, чтобы восстановить здоровье собаки.

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