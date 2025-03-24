Обвиняемый своей вины в суде не признал.

В Киеве приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы мужчину, который убил собаку, сбросив ее с лестницы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале, подозреваемый, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку и впоследствии начал выталкивать ее в подъезд.

"Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, бросил собаку с лестницы, после чего снова начал бить пса. В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения и летальной кровопотери, собака умерла, что подтверждено проведенными экспертизами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.

"Сам обвиняемый своей вины в суде не признал, однако признался, что собаку действительно столкнул с лестницы, однако заявил, что убил ее кто-то другой, возможно соседи. Его слова опровергнуты выводами экспертиз", - подчеркнули в прокуратуре.

Так, при поддержании публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева Днепровским районным судом 31-летнему киевлянину был объявлен обвинительный приговор за жестокое обращение с бездомной собакой, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться за решеткой.

В Одесской области девочка резала собственную собаку

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года в Одесской области произошел скандал из-за видео в социальных сетях, на котором девушка-подросток режет собаку лезвием. На кадрах зафиксировано, как несовершеннолетняя подходит к помещению, где находится собака, хватает ее, тянет к себе и лезвием полосует, в частности голову. Она делает это неоднократно и со смехом комментирует свои действия. Показывает на камеру, как течет кровь, демонстрирует ранения, которые нанесла животному накануне.

В полиции отметили, что в кратчайшие сроки установили личность девушки и место ее пребывания. Выяснилось, что над собственным животным по кличке Бек издевается девушка, которой на момент съемки было 12 лет.

По данным правоохранителей, видео было сделано за два года до того в Подольском районе Одесской области, где живет малолетняя, и что пес жив, "на вид - здоровый".

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