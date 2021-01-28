Юрия Кученика жестоко избили в центре Парижа / instagram.com/maman_de_yuriy/

Во Франции задержали девять человек, которые подозреваются в жестоком избиении 14-летнего украинца Юрия Завязывания.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Franceinfo.

По данным прокуратуры Парижа, задержанные являются членами одной группировки. Им предъявлено подозрение в попытке убийства. Расследование продолжается.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

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Автор: УНИАН