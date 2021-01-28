Задержанным предъявили подозрение в попытке убийства.

Во Франции задержали девять человек, которые подозреваются в жестоком избиении 14-летнего украинца Юрия Завязывания.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Franceinfo.

По данным прокуратуры Парижа, задержанные являются членами одной группировки. Им предъявлено подозрение в попытке убийства. Расследование продолжается.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, многочисленные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Юношу ввели в искусственную кому.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

Впоследствии в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего Юрия.

Семья вела поиск свидетелей инцидента. Местные жители подтвердили, что в микрорайон часто приезжают агрессивные банды.

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Автор: УНИАН