В Харькове обнародовали предсмертную записку женщины, которая убила себя и 10-летнего сына

В предсмертной записке женщина просила никого не винить в ее гибели.

В Харькове женщина, которая 13 июля задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в предсмертной записке просила никого не винить в ее гибели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал начальник следственного отдела Новобаварского отдела полиции Игорь Лукьянов.

По его словам, предсмертная записка была обнаружена возле тела женщины.

«Она просила прощения у родных и просила никого не обвинять. В другой комнате на кровати было обнаружено тело сына погибшей женщины со следами удушения на шее», - отметил Лукьянов.

По данным правоохранителей, погибшая была добропорядочной, на учете ни в полиции, ни в психиатрической больнице не состояла, работала швеей.

В полиции добавили, что у погибшей есть еще один ребенок, его местонахождение уточняется.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего порезала себе вены и умерла от потери крови.

В полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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