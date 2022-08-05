Пострадавшего ребенка забрали у матери для реабилитации.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении матери, которая изготавливала порнографию с участием своей 8-летней дочери.

Как уведомляет Офис генерального прокурора, установлено, что обвиняемая развращала собственную дочь, принуждала ее к участию в создании детской порнографии.

Все это она фиксировала на соответствующие устройства и в дальнейшем сбывала знакомому мужчине. Также установлены факты передачи малолетней дочери для сексуальной эксплуатации с целью создания детской порнографии.

Женщину будут судить за совершение тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка, а также изготовление, хранение и распространение детской порнографии с участием собственного ребенка (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

В Офисе генпрокурора информируют, что пострадавшего ребенка изъяли из опасной среды для реабилитации.

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина вместе с сожителем развращала своих детей и привлекала их к созданию детской порнографии.

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