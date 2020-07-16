Более 30% украинцев одобряют запрет коммунистической символики и переименование улиц - опрос

Среди согласных с запретом коммунистических символов 68% поддерживают европейскую интеграцию Украины, а среди людей, придерживающихся противоположного мнения, существенно больше сторонников союза с Россией или неприсоединения ни к одному из союзов.

Более 30% украинцев одобряют запрет коммунистической символики и переименование населенных пунктов и улиц в рамках декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля.

Так, 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики, как это предусмотрено законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Негативно к этому решению относится 34% опрошенных, а еще четверти граждан это безразлично.

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"Несколько больше положительных оценок этого решения в Западном (45%) и Центральном (33%) регионах по сравнению с Югом и Востоком - 22% и 24% соответственно. Примечательно, что около четверти граждан во всех регионах относятся к этому вопросу безразлично", - говорится в опросе.

Результаты исследования свидетельствуют, что меньше положительных отношений к запрету коммунистической символики наблюдается в возрастных категориях старше 60 лет, а среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует вопрос запрета коммунистических символов.

Кроме того, по данным опроса, более 30% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, тогда как 44% относятся к этому негативно, а еще около 20% - безразлично.

Положительное отношение к переименованию преобладает только в Западном регионе (44% "за" и 30% "против"), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию негативно.

"Тенденции возрастного распределения схожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных отношений к переименованию топонимов видим у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных», - отмечают социологи.

В результатах опроса также говорится о том, что историческая память коррелирует с тем, как граждане представляют будущее Украины.

Так, например, среди согласных с запретом коммунистических символов 68% поддерживают европейскую интеграцию Украины.

Зато среди тех, кто не согласен с запретом коммунистических символов, существенно больше сторонников союза с Россией или неприсоединения ни к одному из союзов.

*** Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2 тыс. человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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