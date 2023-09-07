Бизнесмен может выйти под залог в размере 268,4 млн грн.

Высший антикоррупционный суд арестовал известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, который подозревается в завладении аэропортом "Одесса".

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 7 сентября по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о завладении имущественным комплексом стратегического объекта. Речь идет о коммунальном предприятии "Международный аэропорт "Одесса" и завладении 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Отмечается, что мера пресечения избрана бизнесмену – одному из организаторов схемы.

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"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 29 октября. В случае внесения залога на указанное лицо будет возложен ряд процессуальных обязанностей", – говорится в сообщении. Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об одесском бизнесмене Борисе Кауфмане. Отмечается, что прокурор просил залог в 992,4 млн грн.

"Напомним, что в декабре ВАКС уже отправлял Кауфмана в СИЗО по другому делу с залогом в 129 млн грн. Деньги тогда внесли почти сразу. Подозрения сейчас (по делу о завладении аэропортом – УНИАН) получили пять человек, в том числе бывший мэр Одессы Алексей Костусев и одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович, которых следствие называет соорганизаторами схемы", – говорится в материале.

Во время рассмотрения ходатайства объявлялись протоколы допроса отдельных свидетелей. Согласно им, Костусев убеждал депутатов в необходимости проголосовать "за" передачу аэропорта. Еще один депутат заявил, что голосовал "против", но его голос засчитали как "за". Председатель одной из фракций городского совета рассказала, как Костусев убеждал ее не препятствовать голосованию.

"Другой свидетель сообщил, что в аэропорт часто приезжал Александр Янукович и встречался с Кауфманом. После того в Одессе начали говорить, что новыми владельцами аэропорта стали Кауфман и Грановский (сейчас его зовут Алекс Борухович)", – рассказали в Центре.

Защита настаивала на том, что Кауфман не был должностным лицом и не получил какую-либо выгоду от аэропорта. Он также якобы не получал дивидендов и не мог завладеть доходом, ведь можно завладеть деньгами, но не доходом.

Дело КП "Международный аэропорт "Одесса": что известно

Летом 2011 года было создано ООО "Международный аэропорт "Одесса" двумя структурами – коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Одесса" и ООО Odessa Airport Development. Согласно решению горсовета от 8 июля 2011 года, горсовет выступил одним из учредителей ООО с долей 25% уставного капитала, что составляет 118,35 млн грн. Тогда мэром Одессы был Алексей Костусев.

Неоднократно сообщалось, что к "новому аэропорту" имеют отношение известные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. В июне 2012 года было заявлено, что ООО "Международный аэропорт "Одесса" начало строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м. Ожидалось, что пропускная способность аэропорта возрастет с 400 до 1 тыс. пассажиров в час. Впоследствии было несколько брифингов, на которых рассказывали за строительство полосы и тому подобное. Речь шла, в том числе, о том, что определенные средства на ремонт существующей взлетно-посадочной полосы аэропорта будут выделять из государственного бюджета.

В 2017 году аэропорт "Одесса" начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину международный аэропорт "Одесса" не работает. Российские оккупанты наносили по нему ракетные удары. По данным правоохранителей, взлетная полоса получила повреждения.

В июле 2023 года стало известно, что в завладении аэропортом подозревают пятерых человек, среди которых экс-мэр и известные бизнесмены. По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом аэропорта. Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом с распределением доли по 75% и 25% соответственно.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн (в течение 2012-2022 годов).

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