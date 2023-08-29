Имущество аэропорта не подлежало приватизации, потому что имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля.

Детективы НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины,

По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса". Для этого они зарегистрировали ООО, которое должно было учредить общество с Одесским городским советом, с распределением доли 75% и 25% соответственно.

"Цель – получение в собственность и дальнейшая приватизация имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн. Получение согласия депутатов горсовета на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта", – отметили в пресс-службе.

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Кроме того, по данным следствия, должностное лицо совершило служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с городским советом общество в обход конкурса.

"Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе", – говорится в сообщении.

Кроме того, по договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. По данным НАБУ, новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

Отмечается, что в результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн (в течение 2012-2022 годов).

О подозрении сообщили: двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), бывшему мэру Одессы – ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), бывшему и.о. заместителя городского головы – ч. 5 ст. 191, директору ООО – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В САП раскрыли другие детали дела

По словам заместителя руководителя САП Андрея Синюка, по схеме комплекс выбыл из собственности территориальной громады и перешел в собственность города и "так называемых частных инвесторов". Впоследствии город полностью потерял контроль над аэропортом и перестал получать прибыль от его деятельности.

"Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города, его имущество заставлено в кредит, который не погашался более 10 лет", – сказал Синюка.

Он добавил, что по схеме все риски и расходы легли на городскую общину, а доход получали частные инвесторы. Как следствие, бюджету Одессы нанесен ущерб более чем на 2,5 млрд грн, из которых часть – стоимость имущественного комплекса, остальная – незаконная прибыль.

По словам представителя САП, о подозрении фигурантам сообщили сегодня. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Пока правоохранители не сообщают, где именно сейчас находятся подозреваемые – в Украине или за пределами страны.

Дело аэропорта "Одесса": что известно

ООО "Международный аэропорт "Одесса" создано летом 2011 года двумя структурами – коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Одесса" и ООО Odessa Airport Development. Согласно решению горсовета от 8 июля 2011 "Об определении доли Одесского городского совета в уставном капитале ООО "Международный аэропорт "Одесса" и вклада КП "Международный аэропорт "Одесса" в совместную деятельность", горсовет выступил одним из учредителей ООО с долей 25% уставного капитала, что составляет 118,35 млн грн.

В то время мэром Одессы был Алексей Костусев, "отличившийся" тем, что 31 октября 2013 года заявил о сложении своих полномочий, после чего исчез. Согласно открытым источникам, в феврале 2014 года Костусев заявил, что ушел в отставку под давлением. Также неоднократно сообщалось, что к "новому аэропорту" причастны известные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

Следует отметить, что в июне 2012 года было заявлено, что ООО "Международный аэропорт "Одесса" приступило к строительству нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв.м, в результате чего пропускная способность аэропорта должна была вырасти с 400 до 1 тыс. пассажиров в час. Было несколько брифингов, на которых рассказывали за строительство полосы и т.д. Речь шла, в том числе, о том, что определенные средства на ремонт существующей взлетно-посадочной полосы аэропорта будут выделяться из государственного бюджета.

В 2017 году аэропорт "Одесса" начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале. Уже осенью того года сообщалось, что НАБУ, в том числе из-за аэропорта, проводит обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова. Отмечалось, что производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставной капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориального общества незаконно выбыло из его владения. В результате городу нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Обыски проводились по месту жительства лиц, причастных к преступлениям, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для производства.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину международный аэропорт "Одесса" не работает. Российские оккупанты наносили по нему ракетные удары. По данным правоохранителей, взлетная полоса получила повреждения.

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