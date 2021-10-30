Избитого гостя с травмами госпитализировали в местную больницу. А "Отелло" может получить до трех лет тюрьмы.

На Хмельнитчине следователи Шепетовского РУП объявили подозрение местному жителю, который избил любовника своей жены.

Как говорится в сообщении полиции, мужчина вернулся вечером домой и застал в постели свою жену с любовником. Увиденное так разозлило хозяина, что он набросился с кулаками на соперника.

Оскорбленный мужчина нанес любовнику несколько ударов в лицо и столкнул с лестницы. Избитого гостя с травмами госпитализировали в местную больницу.

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Согласно заключению эксперта, пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, приведшие к длительному расстройству здоровья.

Следователи Шепетовского РУП по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

36-летнему мужчине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления, обвинительный акт направлен в суд. Сейчас "Отелло" раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием.

Напомним, недавно в Одессе парень похитил 19-летнюю девушку, потому что хотел восстановить отношения с ней. Горе-любовника уже задержала полиция.

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Автор: Виктория Гордиенко