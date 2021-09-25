Девушка уверят, что никогда не видела парня, который, по мнению следователей, ее "заказал".

Спасенная из рук похитителей дочь полтавского депутата сих пор не может отойти от шока. Девушка хочет все забыть.

Об этом сообщает ТСН.

"Ужасные дни были. Никому не пожелаю пережить. Честно, даже были мысли что это - розыгрыш", - поделилась Вита Кириченко.

По словам студентки, она в конце августа возвращалась из Полтавы в Киев на учебу за рулем автомобиля. Внезапно на трассе ее подрезало авто, поэтому ей пришлось остановиться.

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Она отметила, что потеряла сознание, а очнулась через несколько часов связанная скотчем на кровати в чужой квартире

"Через некоторое время на наши телефоны пришла смс-ка с текстом "если хотите увидеть любимого человека - свяжитесь в Telegram- канале ", - рассказала мам похищенной девушки Татьяна Кириченко.

Похитители требовали у родителей девушки выкуп почти в полмиллиона долларов в биткоинах. Также они присылали фото и видео студентки, прикованной наручниками.

"Мы не имели права никому ничего говорить, потому что мы не могли знать источник - откуда это. У нас было миллион версий. В основном - это конкуренты бизнеса и политика", - отметила женщина.

Вита указала, что даже не понимала, в каком городе она находится, и больше всего боялась, что над ней будут издеваться.

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Полиции понадобилось две с половиной недели, чтобы найти похитителей и девушку. Проблема заключалась в том, что злоумышленники всячески скрывались.

"Честно, я не ожидала, что это все закончится и родители меня найдут. Я, когда приехала домой - не могла сдерживать эмоций и слез, когда родителей увидела. Это ужасно", - поделилась девушка.

По данным правоохранителей, уже задержан один из похитителей. При этом организатор похищения находится в СИЗО. 20-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью, которое произошло два года назад.

Тогда в одной из столичных квартир нашли тело 18-летней Анастасии, которая оказалась подругой детства похищенной Виты. Следователи считают, что Анастасия нравилась подозреваемому, но он жестоко зарезал ее, после чего скрылся. На данный момент следователи не подтвердили, но и не опровергли, что эти преступления связаны.

"Честно, это просто шок был. Я этого Юру лично никогда в жизни не видела. Он сказал, что это была просто неразделенная любовь. Хотя, о чем идет речь, если мы в жизни не знакомы. Человек сидит в СИЗО за убийство и такую аферу провернул. Это в голове укладывается? " – возмутилась девушка.

В СБУ заявили, что подозреваемый нашел исполнителя через интернет за 100 тысяч долларов. В свою очередь родители похищенной девушки не исключают, что организатор тоже мог действовать по заказу.

Как ранее сообщал УНИАН, в центральной части Полтавы мужчина устроил стрельбу и похитил женщину.

Автор: Анастасия Горбачева