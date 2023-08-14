Он бродил почти сутки и у него повысилось давление.

Уклонист из Запорожской области пытался бежать в Румынию, но заблудился и сам вызвал спасателей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

13 августа к пограничникам отдела пограничной службы "Фальков" Черновицкого отряда обратились представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На их "горячую линию" поступил звонок от мужчины, который заблудился в пограничье и нуждался в медицинской помощи.

"Чем сложнее маршрут, тем меньше шансов натолкнуться на пограничников, видимо так думал уклонист, который заблудился на пути в Румынию", - отметили в ГПСУ.

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Отмечается, что после полуторачасовых поисков совместная поисковая группа в составе пограничников, представителей ГСЧС и полицейских обнаружила 32-летнего жителя Запорожской области.

"Как выяснилось, он пытался незаконно попасть в Румынию и не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, затем у него повысилось давление и он позвонил спасателям", - говорится в сообщении.

От правоохранителей нарушитель узнал, что долго шел вообще не в ту сторону, ведь его нашли в 15 километрах от желанной государственной границы.

Так, врачи ГСЧС оказали мужчине медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. А пограничники составили на него административный протокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 Кодекса Украины Об административных правонарушениях).

"Отметим, что только в течение прошлых выходных пограничники Черновицкого отряда задержали 41 мужчину призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу", - сообщили в ГНСУ.

Запрет на выезд из Украины

Как сообщалось, сейчас тестируют программное обеспечение, которое должно усовершенствовать обмен информацией между пограничниками и Минобороны. Так они хотят сделать невозможным выезд за границу по поддельным документам.

Сообщалось, что с начала полномасштабной войны в пунктах пропуска задержали более 6 тысяч человек, которые пытались выехать, используя поддельные документы.

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