Отмечается, что всего задержали 12 человек.

Полицейские в Херсонской области задержали организованную группу из 12 человек. Преступники бесчинствовали под видом добровольческого формирования.

Задержанные совершали разбойные нападения на дома местных граждан - проникали в дома, угрожали и грабили. В частности, одного из потерпевших преступники удерживали в доме в селе Станислав. Впоследствии в мужчину бросили гранату, в результате чего он получил осколочные ранения

"У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли около 27 единиц оружия, более 3500 патронов, а также средства связи, технику, записи, документы, два транспортных средства, похищенное имущество пострадавших. Подозреваемые задержаны. Организатор и другие сообщники уведомлены о подозрении в совершении преступлений", - говорится в сообщении МВД.

Суд избрал меры пресечения - шесть участников группировки помещены в СИЗО, а еще шестеро находятся под круглосуточным домашним арестом.

Задержание банды в Одессе - что известно

29 июня в Одессе к 15 годам тюрьмы за участие в террористической организации "ДНР" заочно осужден бывший первый секретарь одесского горкома комсомола Украины, организатор банды "Коммунисты-революционеры" в 2000-х годах.

Правоохранители доказали, что эта банда осенью 2002 года устроила взрывы возле здания СБУ в Киеве. Кроме того, на их счету вооруженное ограбление ювелирных магазинов и пунктов обмена валют.

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