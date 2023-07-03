Кроме "живой силы", уничтожены пушка, пункты боепоставки, лодки и ударные беспилотники.

В Херсонской области украинские защитники нанесли по врагу удары, что привело к существенным потерям в рядах армии РФ.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские ракетно-артиллерийские подразделения ответили захватчикам на обстрелы мирного населения.

Украинские защитники отмечают: враг усилил обстрелы Херсонщины, применив за сутки почти 600 снарядов. В том числе под огнем находится Херсон, Антоновка, Золотая Балка, Садовое. Повреждены более трех десятков зданий, частные машины, а в нескольких населенных пунктах и газопровод. Враг бил по аптекам, лавкам, жилому сектору - ранения получили четыре гражданских лица, которые просто не успели перейти в укрытие.

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Ответив на удары, украинские защитники своей меткой работой обеспечили потери врага в количестве 21 оккупанта.

Также уничтожены три пункта полевые пункты боепоставки врага, три лодки, столько же - ударных беспилотников "Ланцет" и крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", которая предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники. По данным специалистов, эта пушка пригодна к использованию в разнообразных погодно-климатических условиях. На испытаниях успешно применялась при температуре атмосферного воздуха от -50 °C до +50 °C.

"В течение ночной воздушной Дроновой атаки в нашей зоне ответственности уничтожено два "Shahed-136" над Николаевщиной и четыре над Кировоградщиной", - добавили в "Юге".

Отмечается, что на суше оккупанты маневрируют, возвращаясь на позиции, где сходит вода после наводнения.

"В Черном море россияне испытывают беспокойство за судьбу своей корабельной группировки. Сейчас в акватории на боевом дежурстве девять кораблей, среди них - два надводных ракетоносителя, снаряжение которых - до 16 "Калибров". Один корабль также маневрирует в Азовском море, разоблачая надводную обстановку и контролируя судоходство", - рассказали в командовании.

Потери РФ на Таврическом направлении составили почти три роты

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. За последние сутки уничтожено 34 единицы военной техники захватчиков - вертолет Ка-52, четыре танка, две пушки Д-30, пушку "Гиацинт-Б" и тому подобное.

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