Приговор - заочный, поскольку сейчас фигурант остается на оккупированной территории.

В Одессе до 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации "ДНР" заочно осужден бывший первый секретарь одесского горкома комсомола Украины, организатор банды "Коммунисты-революционеры" в 2000-х годах. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Для воплощения пророссийских взглядов, еще в 2000-х годах он создал банду "Коммунисты-революционеры" среди сторонников возрождения СССР и установления диктатуры коммунистической партии", - рассказали в прокуратуре.

В частности, правоохранителям удалось доказать, что эта банда осенью 2002 года устроила взрывы возле здания СБУ в Киеве, на ее счету также вооруженное ограбление ювелирных магазинов и пунктов обмена валют.

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Установлено, что мужчина с 2004 года отбывал наказание в Торезской исправительной колонии №28 в Донецкой области за терроризм, грабежи, бандитизм, незаконное хранение оружия и попытку свержения государственной власти в Украине.

"В августе 2014 года, после оккупации города Торез, боевики "ДНР" освободили его из тюрьмы. Он остался на временной оккупированной территории и присоединился к одному из подразделений политического блока "ДНР" - так называемому "коммитету освобождения Причерноморья".

В рядах "комитета" он налаживал координацию между его членами, обеспечивал пополнение новыми сторонниками, популяризировал деятельность "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, "освободитель Причерноморья " публично призвал к вооруженному сопротивлению силам антитеррористической операции, совершению терактов, захвату и дальнейшей оккупации территории Украины.

"Он призывал к установлению на захваченных территориях власти террористических организаций и созданию на них так называемой "Новороссии". Вся эта пропаганда выкладывалась на видеохостинге YouTube", - добавили в пресс-службе.

Приморский районный суд Одессы заочно приговорил уроженца города за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор - заочный, потому что сейчас фигурант остается на оккупированной территории.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем первом секретаре одесского горкома комсомола Украины Андрее Яковенко, который был в составе указанной ОПГ, об участниках которой стало известно в начале 2000-х годов. Фигурантов этого дела еще называли "комсомольцами-террористами". О них стало широко известно после взрыва самодельного устройства в октябре 2002 года у здания столичной СБУ. Тогда неизвестные "партизаны" заявили, что начинают борьбу против "правящего капиталистического режима". Спустя месяц в Николаеве между неизвестными и правоохранителями произошла стрельба, во время которой милиционеры получили ранения. По данным силовиков, к произошедшему были причастны так называемые "комсомольцы-террористы". Также участникам ОПГ инкриминировали несколько разбойных нападений.

По данным источника, в 2014 году неизвестные вооруженные люди в камуфляже ворвались в административное здание Торезской исправительной колонии, предоставив "определение" от "верховного совета ДНР" с требованием освободить члена банды Яковенко. Начальник колонии отказался, но выяснилось, что его жену и двоих детей удерживают в заложниках.

"Из-за того, что женщине и детям угрожали физической расправой, руководитель учреждения освободил одесского "комсомольца-террориста", - рассказали правоохранители.

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