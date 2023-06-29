Из-за захватчиков сегодня не состоялось прощание с погибшими.

Российские захватчики жестоко убили во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области подростков Никиту Ханганова и Тиграна Оганнисяна и даже не отдали родителям их тела.

С жертвами оккупантов должны были попрощаться во вторник, 29 июня, но траурная церемония не состоялась, сообщает "Суспільне Запоріжжя", опираясь на слова главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной и матери Оганнисяна.

Чиновница подчеркнула, что "захоронение не произошло". По ее словам, что дальше будет - пока неизвестно.

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Убийство россиянами подростков в Бердянске - сегодня это стоит знать

24 июня в сети появилась информация, что в Бердянске произошла стрельба. Прихвостни РФ утверждали, что были убиты "проукраинские террористы".

Позже уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в городе двое парней 2006 года рождения - Никита Ханганов и Тигран Оганнисян, вступили в бой с россиянами и уничтожили коллаборанта-"полицейского" и российского военного. После перестрелки враги утверждали, что убили подростков.

Омбудсмен отметил, что ребята имели проукраинскую позицию. Лубинец добавил, что враги преследовали ребят и их семьи. По его словам, противники похищали Оганнисяна, пытали с применением тока и допрашивали.

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