В местных телеграм-каналах распространяется видео с, как утверждается, последними словами погибшего подростка.

Под вечер 24 июня в оккупированном Бердянске произошла стрельба. Представитель российских оккупантов на территории Запорожской области Владислав Рогов заявил об убийстве в городе "двух проукраинских террористов", одному из них всего 16 лет.

"Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены. На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян", – сообщил Рогов в Telegram.

Личность второго убитого россиянами украинца пока неизвестна. В телеграмм-канале "БердянсЬк Сегодня" пишут, что скорее всего, информация об убийстве оккупантами Тиграна Оганесяна – правдива.

Видео дня

"В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". В соцсетях оно подписано, как видео парня, который вместе с другом зарезали местного полицейского и застрелили оккупанта", – говорится в сообщении.

Российские захватчики задержали Тиграна Оганесяна еще в сентябре 2022 года. Его и еще одного подростка – Никиту Ханганова – оккупанты обвинили в терроризме. Им грозило заключение на 20 лет.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной части Херсонской области россияне пытаются спрятать тела погибших из-за затопления, вызванного подрывом плотины Каховской ГЭС. По его словам, оккупанты могут делать это, чтобы спрятать доказательства и следы своих преступлений.

Кроме того, россияне усилили репрессии в оккупированной Запорожской области. В Центре национального сопротивления заявили, что оккупанты фактически закрыли для въезда и выезда захваченную Васильевку. Кроме того, запрещено свободное передвижение по городу.

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