Вчера подростки получили обвинение, за якобы подготовке диверсии на железной дороге им грозило до 20 лет тюрьмы.

Во временно оккупированном Бердянске россияне убили двух несовершеннолетних ребят за их проукраинскую позицию. Захватчики раньше их преследовали.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что двое парней 2006 года рождения, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами - уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят.

"Раньше мальчики и их семьи подвергались преследованиям. Впоследствии одного из них, Тиграна Оганнисяна, похитили из дома. Его жестоко допрашивали и подвергали пыткам с применением электрического тока", - написал омбудсмен в Telegram.

Лубинец отмечает, что накануне подростки получили обвинение от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге и им грозило до 20 лет лишения свободы.

"Когда ситуация получила огласку Европарламент требовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию – россияне их не отпустили. Мы со своей стороны пытались вернуть ребят домой разными путями", - отмечает Лубинец.

Он отмечает, что сегодня же двое 16-летних ребят стали героями, один из них сказал свои последние слова: "Слава Украине". Уполномоченный по правам человека указал, что весь мир должен понять, что ежедневно на оккупированных территориях нарушаются права человека и пока Украина не вернет свои территории это будет продолжаться и продолжаться.

Убийство украинских патриотов в Бердянске - что известно

Представитель российских оккупантов на территории Запорожской области Владислав Рогов заявил о убийство в городе "двух проукраинских террористов", одному из них всего 16 лет.

Рогов отмечал, что вчера, 24 августа, примерно в 19:00, "когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов". При этом добавил, что два парня были блокированы и уничтожены. При этом добавил, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян.

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