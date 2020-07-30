В Киеве задержали вчерашнего "минера" станции метро "Вокзальная"

Для проверки указанного сообщения станция метро «Вокзальная» была закрыта на вход и выход

В Киеве задержан 29-летний мужчина, который сообщил о минировании станции метро «Вокзальная».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, вчера, 29 июля, неизвестный мужчина сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва.

«Для проверки указанного сообщения станция метро «Вокзальная» была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, поезда метро последовали станцию без остановки», - говорится в сообщении.

Читайте также4 тысячи человек в Харькове эвакуировали из-за "шутки" о взрывчатке (видео)

Осмотр станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожаротехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Сейчас мужчина, сделавший ложное сообщение, установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram