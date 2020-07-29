В Киеве снова "заминировали" станцию метро "Вокзальная"

Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает в Twitter.

В Киеве станция метрополитена "Вокзальная" не работает из-за сообщения о заминировании.

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Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает в Twitter.

"Станцию "Вокзальная" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в столице и других городах Украины участились случаи сообщений о минировании.

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