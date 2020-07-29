В Киеве снова "заминировали" станцию метро "Вокзальная"
19:43, 29 июля 2020Происшествия
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Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает в Twitter.
Иллюстрация / REUTERS
В Киеве станция метрополитена "Вокзальная" не работает из-за сообщения о заминировании.
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Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает в Twitter.
"Станцию "Вокзальная" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в последнее время в столице и других городах Украины участились случаи сообщений о минировании.
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