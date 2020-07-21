"Начала плакать": заложница из захваченного в Луцке автобуса успела позвонить подруге
Женщина, которую взяли в заложники в автобусе в Луцке, успела позвонить подруге и попросить о помощи, но звонок прервался.
Об этом "КП" рассказала жительница города Ангелина.
"Она позвонила в 9:36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован. В полицию звонить не просила, наверное, полиция уже была на месте. Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет", - рассказала Ангелина.
Захват заложников в Луцке: что произошло
Как сообщал УНИАН, по данным луцкой полиции, в салоне захваченного автобуса "Берестечко - Красиловка" находятся около 20 человек. Территория центра города перекрыта. Заложник вооружен, он представился именем Максим Плохой.
Президент Владимир Зеленский в социальных сетях написал, что держит ситуацию под личным контролем.
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