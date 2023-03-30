Правоохранители установили уже восьмерых пострадавших, которые отправили мошенникам деньги.

В колонии в Ривненской области разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры, схему обогащения мошенническим путем наладили трое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Ривненской области.

В частности, в открытых профильных группах в соцсетях они находили информацию о военнослужащих ВСУ, которые пропали без вести или попали в плен. Тогда звонили родным и, представляясь военными, предлагали информацию о пропавших близких и содействие в их возвращении.

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"За это просили от 3 тыс. до 30 тыс. грн. Когда потерпевшие сбрасывали аванс на карту пособников, находящихся на свободе – мошенники блокировали номера "клиентов". В своей деятельности злоумышленники использовали несколько телефонов и карточки разных операторов", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили уже восьмерых пострадавших, которые отправили мошенникам деньги.

Отмечается, что в исправительной колонии проведен ряд обысков, в ходе которых у злоумышленников изъяли планшеты, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и "черновые" записи. Решается вопрос объявления им о подозрении.

Мошенники в Украине

С начала войны в Украине мошенники, прикрываясь сбором средств на нужды ВСУ или переселенцев, присваивают немалые деньги, которые им жертвуют. Так, 24 марта в Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой завладевали деньгами граждан под видом сбора средств на нужды пострадавших от войны детей. Таким образом участники преступной группы присвоили более 10 млн грн.

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