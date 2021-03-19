Его и исполнителя убийства на данный момент задержала полиция, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

На Киевщине 19-летний парень заказал убийство своего отца ради получения наследства.

Как сообщает полиция Киевской области, сейчас его и исполнителя заказного убийства задержали, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным правоохранителей, 16 марта около 22:00 в селе Гнедин Бориспольского района мужчина проник в один из частных домов и убил хозяина.

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"Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что исполнителем оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе Киевской области, где он скрывался в дачном доме.

Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. "Парень сообщил план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень имел целью получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальное потратить на собственные нужды", - говорится в сообщении.

Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

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Автор: Инна Андалицкая