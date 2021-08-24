В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что информация о якобы захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности. Об этом ранее сообщал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию в комментарии корреспонденту УНИАН.
"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-то еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнул Николенко.
Спикер отметил, что все самолеты, которые привлекало Украинское государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись. "Напомню, что сейчас было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек", - сказал Николенко.
Также спикер отметил, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы спасти украинцев.
Читайте такжеВ ДТП погиб украинский рекордсмен и его дочь (фото)"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - отметил Николенко.
По его словам, МИД на связи с украинцами, которые остались в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.
Ранее УНИАН уже сообщал, что "Талибан" выдвинул крайний срок вывода войск из Афганистана.
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