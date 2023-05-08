43-летний ревнивец пытался казнить всю семью из-за того, что жена уехала за границу.

В Киевские области 43-летний мужчина смертельно ранил свою 16-летнюю дочь и пытался казнить 12-летнего сына.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал, впрочем благодаря быстрой реакции полицейских на критическую ситуацию, пришел в себя. Сотрудники полиции обследовали дом и нашли 12-летнего испуганного мальчика, который прятался в подвальном помещении", - сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что проведя следственно-оперативные мероприятия, полицейские выяснили, что на фоне ревности к жене мужчина решил лишить жизни себя и детей.

В полиции проинформировали, что вечером хозяин открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы исключить выход несовершеннолетних из дома.

"Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но было уже поздно. Отец начал бить несовершеннолетнюю кулаками, а впоследствии нанес смертельное ножевое ранение. Сотрудники Обуховского управления полиции Киевщины задержали подозреваемого и доставили в больницу. Следователи, по процессуальному руководству Обуховской окружной прокуратуры, по факту умышленного убийства [ч. 1 ст. 115кку], сообщили фигуранту о подозрении. Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - заявили в полиции.

Другие инциденты на Киевщине

Как сообщал УНИАН, в селе Мусийки Иванковской общины Киевщины произошел пожар в жилого дома, где находился отец и шестеро малолетних детей. Вследствие отравления угарным газом погибла 7-летняя дочь.

В полиции отметили, что вероятной причиной пожара стала неисправность электросети.

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