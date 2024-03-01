По данным медиков, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих Чертковского районного ТЦК, на территории которого потерял сознание, а впоследствии умер в больнице военнообязанный.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, 25 февраля мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил.

Отмечается, что вечером 27 февраля у мужчины на территории центра комплектования начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Без сознания его госпитализировали в районную больницу, где он скончался утром 28 февраля.

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"Медики констатировали, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в спецпрокуратуре, по факту вероятного превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК власти или служебных полномочий открыто уголовное производство (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Досудебное расследование будут проводить следователи Теруправления ГБР во Львове.

Смерть мужчины в ТЦК на Тернопольщине - детали

На днях в соцсетях начала появляться информация о смерти 49-летнего жителя села Медведевцы на территории ТЦК в Тернопольской области. Пользователи сообщали, что его избили. У мужчины будто бы были выбиты зубы, сломаны ребра и синяки на теле.

В полиции заявили, что следов насилия на теле погибшего не обнаружили. Там отметили, что мужчина постоянно пьянствовал. Поскольку он имел крайне неопрятный вид после прихода в ТЦК, военнослужащие решили его отвести в душ в помещение роты охраны. После чего у него случился приступ эпилепсии.

Местный активист-блогер Роман Довбенко, ссылаясь на разговор с председателем ВВК Чертковского районного ТЦК, рассказал, что зубы мужчине выбили, когда пытались достать язык после эпилептического приступа. А ребра якобы были у него сломаны еще до прихода в ТЦК.

Вчера, 29 февраля, жители села Медведевцы, откуда родом военнообязанный, устроили возле горсовета Бучача акцию протеста, пытаясь понять, почему в ТЦК решили мобилизовать эпилептика, который злоупотреблял спиртным, и как так случилось, что он умер.

К ним вышел мэр Бучача Виталий Фреяк и заверил, что в случае доказательства вины работников ТЦК, их накажут.

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