Мужчина смог вынести более 85 тысяч гривен.

Иностранец напал на АЗС и украл из кассы более 85 тысяч гривен. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

По данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского в Киеве. Мужчина забрызгал слезоточивым газом работников АЗС, ударил кассира и украл деньги. Вычислили преступника удалось с помощью камер наблюдения.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления... В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили. Это – ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове подожгли Lexus работника Генпрокуратуры (фото)Подозреваемому уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНИАН, польские правоохранители задержали троих граждан Украины, которые подожгли птицеферму в Мазовецком воєводстве.

Автор: Виолетта Орлова