Троим украинским гражданам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Польские правоохранители задержали троих граждан Украины, которые подожгли птицеферму в Мазовецком воєводстве.

Об этом сообщили в польской полиции.

В польской полиции установили, что 3 октября трое мужчин перелезли через забор сельскохозяйственного предприятия в селе Камион и подожгли сарай.

Благодаря камерам наблюдения их опознали и задержали - ими оказались украинцы 23, 29 и 42 лет с около 2 промилле алкоголя. Один из них ранее работал в хозяйстве и благодаря этому хорошо знал планировку зданий и самостоятельно сообщил владельцу о пожаре.

Читайте такжеВ Польше пожарный сломал нос 10-летнему мальчику из УкраиныКроме того задержанных подозревают в ограблении магазина неподалеку. Во время тушения пожара прибывшим на место происшествий полицейским владелец рассказал о взломе и описал подозреваемых грабителей - описание совпало с внешностью двоих задержанных.

Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее в этом году УНИАН сообщал об аресте в Польше 36-летнего украинца, который пьяным громко слушал музыку дома. Когда соседи пришли к нему с просьбой сделать потише, тот начал угрожать одному из них убийством и в какой-то момент схватил самодельное "копье".

Автор: Станислав Кожемякин