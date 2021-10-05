Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства.

Розничные сети АЗС в Украине сегодня повысили цены на бензин и дизельное топливо в среднем по стране в пределах 10-80 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, сеть Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л.

В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 коп./л.

Госрегулирование цен:

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

6 сентября 2021 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку - до 25,94 грн за литр.

15 сентября 2021 года Минэкономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 67 копеек - до 26,61 грн за литр.

4 октября 2021 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 33 копейки - до 26,50 грн за литр.

4 октября 2021 года розничные сети АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизельное топливо в среднем по стране в пределах 7-14 копеек за литр.

Автор: Анна Бредихина