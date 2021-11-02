Злоумышленников задержали, когда они пробрались в жилье пенсионерки, отметили правоохранители.

В пригороде Одессы задержали двух братьев при попытке разбойного нападения на дом 70-летней женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, злоумышленники задержаны в селе Нерубайское Одесского района, где проживает пенсионерка.

Как отмечается, в правоохранительные органы поступила информация о том, что двое братьев 25 и 35 лет, жители Одесской области, планируют совершение разбойного нападения на жилье 70-летней жительницы с Нерубайское. Сообщники в течение месяца тщательно готовились к нападению, четко распределили между собой роли, достали огнестрельное оружие и другие предметы так называемого набора разбойника (маски, перчатки, скотч).

Для поездки к месту совершения преступления и перевозки имущества, которое мужчины собирались отобрать у жертвы, они приобрели автомобиль марки Opel Vectra и планировали его уничтожить после преступления.

Читайте такжеПротаранил стену: в Одесской области водитель въехал в дом пенсионера (фото)"Поздно ночью злоумышленники прибыли к дому потерпевшей. С помощью лестницы пробрались через забор во двор. Однако попасть в жилище подозреваемым помешали правоохранители, задержавшие их на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, один из задержанных ранее судимый за кражи и грабежи на территории Одессы. В настоящее время в отношении него на рассмотрении суда находятся обвинительные акты по факту нанесения легких телесных повреждений, незаконного завладения транспортным средством и угроз насилия в отношении судьи.

В отделе коммуникации регионального главка Нацполиции уточнили, что злоумышленники, пробравшись во двор частного дома, поднялись на второй этаж и, отжав окно, проникли на чердак. В это время их задержали.

Пенсионерка проживает с сыном, который является инвалидом с детства.

Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ("Подготовка к уголовному правонарушению") и ч. 3 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УКУ. В рамках этого производства изъятые у правонарушителей пистолет и патроны направили на экспертизу.

Ранее в полиции сообщили, что в Киевском районе Одессы 48-летний мужчина в одном из многоэтажных домов до смерти забил 76-летнюю мать и выбросил тело в подъезд. Подозреваемого уже задержали.

Автор: Лариса Козовая