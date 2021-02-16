Одно из преступлений мужчины совершили под видом таксистов.

В Одессе к 10 годам тюрьмы приговорены два брата за разбой и изнасилование женщин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура поддерживала обвинение в суде в отношении двух родных братьев – жителей Лиманского района. Оба подозревались в изнасиловании и разбойном нападении на девушек (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

"Приговором Суворовского районного суда Одессы мужчины признаны виновными и приговорены к 10 годам заключения с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.

Прокурором в суде доказано, что в мае 2019 года осужденные по ул. Академика Заболотного (Одесса) напали на 23-летнюю девушку, нанесли ей многочисленные телесные повреждения и ограбили.

В дальнейшем, в июле того же года, мужчины через мобильное приложение для службы такси приняли заказ от 25-летней одесситки на ее перевозку.

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После того, как гражданка села в автомобиль, мужчины завезли ее в безлюдное место – на поля орошения, где, угрожая ножом, изнасиловали, забрали вещи и бросили в камыши.

Изнасилование в Одессе: что было раньше

В июле 2019 года в Одессе задержали двух братьев – 24-х и 22-х лет – за изнасилование девушки, которую подвозили в своем автомобиле Volkswagen, выдав его за такси.

Как выяснилось, 25-летняя потерпевшая вызвала такси через популярное мобильное приложение, чтобы добраться из Суворовского района города в центр. Сев в автомобиль, она обратила внимание, что в салоне находится еще один пассажир, но не придала этому значения. Угрожая физической расправой, ее затащили в безлюдное место, где изнасиловали, отобрали мобильный телефон и сумку с личными вещами. Придя в себя, пострадавшая вышла на дорогу, где ее увидели люди.

Как выяснилось, в мае того же года братья совершили разбойное нападение на другую жительницу Суворовского района. Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Несмотря на то, что прокуратура обратилась с ходатайством об избрании более жесткой меры пресечения, решение суда осталось неизменным и после внесения залога злоумышленники вернулись домой.

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Автор: Лариса Козовая