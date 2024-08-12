Чиновник может выйти под залог, если насобирает необходимую сумму.

Бывший заместитель министра энергетики Александр Хейло арестован на два месяца (до 8 октября). Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины, сообщает hromadske из зала суда.

Судья постановил взять под стражу бывшего чиновника, но оставил для него возможность выйти на свободу под залог в 25 млн гривен. Прокуроры настаивали на чуть большей сумме залога - 30 млн гривен. В свою очередь сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, называя заявленную прокурорами сумму залога необоснованной.

Также адвокаты ссылались на наличие у Хейло 14-летней дочери с инвалидностью. Защита утверждала, что жена подозреваемого якобы не в состоянии позаботиться о собственном ребенке без помощи мужа.

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Дело Александра Хейла: что известно

Как писал УНИАН, утром 12 августа стало известно, что СБУ совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. Его поймали на получении взятки в 500 тысяч долларов.

За указанную сумму чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах восточного фронта.

В первоначальном сообщении фамилия чиновника, который "попался на горячем", не раскрывалась. Однако позже в течение дня стало известно, что Кабинет министров уволил с должности заместителя министра энергетики Украины Хейла Александра Валерьевича. Именно он и является главным подозреваемым в этом деле.

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