На получении взятки задержан Александр Хейло.

В понедельник, 12 августа, Кабинет министров Украины уволил задержанного за взятку заместителя министра энергетики.

"Кабинетом министров Украины уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя министра энергетики Украины", – об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Задержание замминистра на взятке – что известно

12 августа утром правоохранительные органы сообщили, что Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. Сумма взятки составила 500 тысяч долларов.

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За указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах восточного фронта. Фигурантам производства сообщено о подозрении, сейчас продолжаются следственные действия.

В Минэнерго не называли фамилию заместителя министра, но указали, что направили в Кабмин представление о его увольнении, и решение будет принято уже в понедельник.

Коррупция в Украине

В июле был задержан исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве при получении взятки. Речь шла о получении лицензии на продажу горючего.

Заместителя председателя Ровенского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен, за которую он должен был помочь местному предпринимателю получить в собственность 5,4 га земли и имущество детского санатория.

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