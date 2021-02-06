Мужчина был задержан и впоследствии передан наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Сотрудники Нацгвардии задержали в Киеве мужчину, который вел несанкционированную видеосъемку на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

«Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране Института ядерных исследований НАН Украины, начальник караула прапорщик Александр Грудненко, обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера», - говорится в сообщении.

С привлечением автомобильного патруля мужчину задержали и впоследствии передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Автор: УНИАН