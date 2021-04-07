Кроме того, детективы НАБУ обнаружили предметы, похожие на антиквариат.

Во время обыска у двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили на получении взятки для судей Окружного административного суда Киева и один из которых, вероятно, является братом председателя ОАСК Павла Вовка, нашли немалые объемы наличности.

"Обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - сообщили в пресс-службе НАБУ в среду, 7 апреля.

Кроме того, детективы НАБУ нашли предметы, похожие на антиквариат, а также документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

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Задержание брата судьи Вовка

Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.

"НАБУ и САП разоблачили "а горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.

СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов.

Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.

Дело против ОАСК и Волка

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Вовк 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк предоставил разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могли его насильно привести в суд из-за судейского иммунитета.

15 марта судья ВАКС решил остановить судебное производство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.

17 марта НАБУ завершило расследование дела по захвату власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.

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Автор: Катерина Комолова