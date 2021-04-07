Во время обыска у двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили на получении взятки для судей Окружного административного суда Киева и один из которых, вероятно, является братом председателя ОАСК Павла Вовка, нашли немалые объемы наличности.
"Обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей", - сообщили в пресс-службе НАБУ в среду, 7 апреля.
Кроме того, детективы НАБУ нашли предметы, похожие на антиквариат, а также документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.
Читайте также"Я не знаю, кто вы": появилось видео, как судья Вовк "убегает" от детектива и выбрасывает повесткуАдвокатов задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Задержание брата судьи Вовка
- Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.
- "НАБУ и САП разоблачили "а горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.
- СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов.
- Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.
Дело против ОАСК и Волка
- 17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.
- По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.
- 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.
- Вовк 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк предоставил разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могли его насильно привести в суд из-за судейского иммунитета.
- 15 марта судья ВАКС решил остановить судебное производство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.
- 17 марта НАБУ завершило расследование дела по захвату власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.
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