УСБУ Харьковской области появился глава.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в нескольких областях, а также уволил заместителя главы СБУ.

Об этом свидетельствуют указы опубликованы на сайте президента.

Так, своим указом глава государства уволил Владимира Горбенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Он занимал эту должность с 8 ноября 2019 года.

Также президент уволил Руслана Григоренко с должности начальника Управления СБУ в Сумской области, назначив на эту должность Эдуарда Федорова.

Кроме этого, Зеленский уволил Владимира Краснянского с должности главы Управления СБУ в Днепропетровской области, назначив на эту должность Сергея Лысака. До этого Лысак занимал аналогичную должность в Житомирской области и был уволен отдельным указом. Житомирщина осталась без главы СБУ.

Ротация состоялась в управлениях СБУ в Закарпатской и Полтавской областях. Теперь Иван Рудницкий будет возглавлять УСБУ на Полтавщине, а Евгений Борзилов - на Закарпатье.

Также Зеленский назначил Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Указ об увольнении бывшего главы управления Романа Дудина президент подписал еще в мае.

Как писал УНИАН, 19 июля в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Через некоторое время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

18 июля заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет. По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

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