СБУ задержала агента РФ, собиравшего сведения об украинских ракетных комплексах (видео)

Задержанным оказался житель Луганской области, который выполнял задание ФСБ.

Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который собирал сведения о современных ракетных комплексах Украины для передачи российским спецслужбам.

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Как говорится в сообщении СБУ, контрразведчики пресекли очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли.

В частности, сотрудники СБУ установили, что житель Луганской области по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе.

Правоохранители задержали агента 6 мая при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный вред обороноспособности государства.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаевской области, который пытался передать ФСБ РФ секретные данные о технические разработки судостроительного предприятия.