Одной из девушек она вырвала клок волос.

Во Львове агрессивная обнаженная женщина бегала по Стрыйскому парку и бросалась на людей.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале ZAHIDWTF.

По словам одной из пострадавших, женщина внезапно набросилась на нее с подругой после того, как они ей указали на забытую куртку.

«Сначала она напала на мою подругу. Она вцепилась ей в волосы и начала ее таскать. Я подбежала, чтобы помочь подруге, тогда эта женщина вцепилась в меня, вырвала мне клок волос и содрала с шеи золотую цепочку», – рассказала она.

Читайте такжеВ Днепре голый мужчина прыгнул с этажа ТРЦ и разбился насмерть (видео, 18+)Пострадавшие вызвали на место событий полицию и снимали все на камеру.

На видео нападавшая заявила полицейским, что она ходила по парку обнаженной, так как она «Ева». На замечание одного из правоохранителей, что в таком виде ее видят дети, она сказала: «Пусть все видят и развиваются».

«Я третий раз так бегаю голой. Не знаю зачем», – сказала она.

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Автор: Катерина Шварц