Обнаженная женщина гуляла по трассе возле Львова / фото t.me/tplviv

В селе Зубра, что под Львовом, по трассе гуляла обнаженная женщина. Она садилась перед автомобилями. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Львов», опубликовав ее фото.

На снимках заметно, что женщина гуляет по трассе и сидит прямо перед автомобилями. Ее оттуда забрали правоохранители.

Как пишет ТСН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области, инцидент произошел еще 12 июня.

Обнаженная женщина гуляла по трассе возле Львова / фото t.me/tplviv

Читайте такжеГолая женщина вела прямую трансляцию на телеканале "Украина" (видео)Женщина действительно разгуливала по дороге. На месте происшествия работала полиция.

«Женщину забрали с дороги и вызвали медиков. Ее госпитализировали», – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

В патрульной полиции добавили, что эта женщина уже не впервые разгуливает обнаженной дорогой.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц