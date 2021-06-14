Нарушительницу забрала полиция.

В селе Зубра, что под Львовом, по трассе гуляла обнаженная женщина. Она садилась перед автомобилями. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Львов», опубликовав ее фото.

На снимках заметно, что женщина гуляет по трассе и сидит прямо перед автомобилями. Ее оттуда забрали правоохранители.

Как пишет ТСН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области, инцидент произошел еще 12 июня.

Читайте такжеГолая женщина вела прямую трансляцию на телеканале "Украина" (видео)Женщина действительно разгуливала по дороге. На месте происшествия работала полиция.

«Женщину забрали с дороги и вызвали медиков. Ее госпитализировали», – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

В патрульной полиции добавили, что эта женщина уже не впервые разгуливает обнаженной дорогой.

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Автор: Катерина Шварц