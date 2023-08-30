Люди говорят, что первой удалось спасти тещу неадекватного мужчины.

В Одесской области мужчина держал в заложниках собственную семью. Очевидцы якобы слышали выстрелы.

Как сообщают в региональном главке Национальной полиции, сегодня, 30 августа, около 12:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просит о помощи. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.

"Установлено, что в доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочкой. Мужчина отпустил тещу, а женщину с ребенком держал, угрожая нанести телесные повреждения", - сообщили в управлении.

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Полицейские вели с мужчиной переговоры. Впоследствии стало известно, что люди освобождены, а злоумышленника задержали. Подробности обещают рассказать позже.

Очевидцы сообщают, что мужчина взял в заложники родственников. Указано, что удалось освободить его тещу, всю в крови. Также люди пишут, что слышали выстрелы.

Стрельба в Днепре - главные новости

В Днепре патрульные пытались остановить машину, однако водитель их игнорировал. По данным ГБР, мужчина, который был пассажиром, вел себя агрессивно но был пьян. Во время драки с полицейскими был застрелен.

Уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

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