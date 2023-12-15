В МВД говорят, что мужчина готовился к своему поступку заранее.

Депутат, который взорвал несколько гранат в здании Керецковского сельского совета, готовился к своему поступку заранее. Дома у него нашли предсмертную записку.

Об этом во время брифинга на полях Конгресса местных и региональных властей заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет Укринформ.

"К сожалению, сегодня утром в Закарпатской области произошло чрезвычайное событие, когда один из депутатов сельсовета принес на заседание к своим коллегам гранаты и бросил их практически им под ноги. Можно сказать, что он оставил после себя соответствующую информацию, записку", – сообщил министр.

Видео дня

Теракт в сельсовете на Закарпатье

Как писал УНИАН, днем в пятницу, 15 декабря, в здании Керецковского сельского совета Хустского района произошли взрывы. Как видно на появившихся в Сети видео, один из депутатов во время заседания бросил в коллег три боевые гранаты.

В результате взрыва пострадали 26 человек. По сведениям правоохранителей, шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии. Подрывник тоже выжил.

По сообщениям СМИ, депутат Сергей Батрин, принесший гранаты на сессию сельсовета, вероятно, был возмущен некоторыми бюджетными вопросами. Ранее у него уже был длительный конфликт с председателем сельсовета.

Служба безопасности Украины расследует этот случай по ч. 1 ст. 258 УК – террористический акт. Собственное расследование проводит полиция: по ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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