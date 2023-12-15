Пятерых тяжелораненых еще оперируют.

Пятерых тяжелораненых в результате взрыва гранат в помещении Керецковского сельсовета на Закарпатье еще оперируют, травмы остальных пострадавших не угрожают их жизни. Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита после посещения травмированных в Свалявской районной больнице.

"Все, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, уже прооперированы. Пятерых человек еще оперируют, их доставили в тяжелом состоянии. По ним пока информации нет", - проинформировал он.

Также Микита добавил, что большинство ранений у пострадавших - средней степени тяжести, которые не угрожают их жизни.

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По его словам, все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что пострадавшие были доставлены в больницу соседнего района менее чем за 50 минут с момента сообщения о взрыве, благодаря этому спасены их жизни.

По информации местного журналиста Виталия Глаголы, подрывник жив и находится в Свалявской больнице. Его состояние тяжелое, но прогнозы врачей оптимистичны. Палату мужчины охраняет полиция от самосуда родственников тех, кто был в помещении в момент взрыва.

"Всего в Свалявскую больницу после взрыва доставили 20 человек. Из них 15 - в норме, а 5 - в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в больнице города Мукачево. Кое-кто обратился в больницу сам с незначительными ранениями", - отметил журналист.

Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: что известно

Сегодня на Закарпатье в результате подрыва нескольких гранат депутатом в здании Керецковского сельского совета ранены 26 человек. Инцидент произошел во время сессии сельсовета, где рассматривались вопросы принятия бюджета на 2024 год.

По данным СМИ, подрыв совершил депутат Сергей Батрин, который, вероятно, был недоволен некоторыми вопросами проекта бюджета, в частности, выделением сельскому председателю надбавки в 50% и ежемесячной премии в 100% от оклада.

Правоохранители начали расследование инцидента по двум статьям Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и террористический акт.

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