В Сватово от взрывов на арсенале пострадали более 1,7 тысяч квартир и домов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

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"В Сватово составили реестр лиц, дома которых пострадали в результате чрезвычайной ситуации. В реестр включены 1705 домохозяйств (667 квартир и 1038 частных жилых домов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для оказания материальной помощи на первоочередное жизнеобеспечения из областного бюджета выделено 4 млн грн, из них по 10 тыс. грн уже получили 6 семей, остатки средств будут равными частями распределены между остальными владельцами поврежденного жилья.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Погибли четверо человек.