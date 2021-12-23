У старшей сестры мальчика ожоги лица и рук.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 9-летний мальчик бросил в разожженную печь аэрозольный баллончик, из-за взрыва пострадала девочка-подросток.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, 14-летняя девочка в доме открыла дверцу печи, а ее 9-летний брат бросил внутрь аэрозольный баллон, в результате чего произошел взрыв. Девочка получила ожоги лица и рук, ее госпитализировали.

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Еще двое детей, находившихся с ней в комнате, не пострадали. Сведения о происшествии зарегистрированы в установленном законом порядке, правоохранители решают вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Одессе на 7-й станции Большого Фонтана в торговых рядах загорелся павильон с детскими игрушками. Очевидцы утверждали, что горит пиротехника и слышны взрывы.

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