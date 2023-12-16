Сейчас он в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей, позже ему изберут меру пресечения.

Следователи квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецьковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не называется фамилия, но уже УНИАН сообщал, что речь идет о депутате сельсовета Сергее Батрине.

"Самого подрывника задержали, он очнулся и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения", - сказано в сообщении. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").

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В СБУ отмечают, что в результате подрыва пострадало 23 человека включая подозреваемого. Вчера их госпитализировали в несколько медучреждений области. "Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, у большинства - диагностировали осколочные ранения", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку", содержание которой сейчас изучается.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы подрывника.

Взрыв в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области прогремели взрывы - местные депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин бросил на заседании сессии три гранаты.

И. о. директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер сообщил, что проведен ряд обследований, операций, и врачи делают все возможное, чтобы больные, получившие ранения от подрыва гранат, выздоровели. Он отметил, что травмы разные - от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Одному человеку ампутировали конечность.

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