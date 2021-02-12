Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В полиции Киева прокомментировали взрыв на детской площадке в Соломенском районе столицы, в результате которого погиб мужчина.

Читайте такжеВ Одессе 10-летний мальчик повесился на поясе халатаКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около 15:00 поступило сообщение о том, что на детской площадке на бульваре Чоколовского произошел взрыв.

«На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи. На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения», - говорится в сообщении.

Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства.

Взрыв в Киеве: подробности

Сообщалось, что мужчина подорвал себя гранатой.

По словам очевидцев, перед взрывом он рассказал, что потерял смысл жизни.

От полученных травм мужчина скончался на месте событий.

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Автор: Дмитрий Хилюк