В полиции Киева прокомментировали взрыв на детской площадке в Соломенском районе столицы, в результате которого погиб мужчина.
Читайте такжеВ Одессе 10-летний мальчик повесился на поясе халатаКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около 15:00 поступило сообщение о том, что на детской площадке на бульваре Чоколовского произошел взрыв.
«На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи. На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения», - говорится в сообщении.
Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства.
Взрыв в Киеве: подробности
Сообщалось, что мужчина подорвал себя гранатой.
По словам очевидцев, перед взрывом он рассказал, что потерял смысл жизни.
От полученных травм мужчина скончался на месте событий.
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