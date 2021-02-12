От полученных травм мужчина скончался.

В Киеве возле детского садика на Чоколовском бульваре мужчина подорвал себя гранатой.

Видео с места событий опубликовано на Facebook-странице «Киев оперативный».

«К сожалению, умер на месте. На месте работают правоохранители. Информация уточняется», – говорится в подписи к видео.

Взрыв в Киеве: что еще известно

Читайте такжеВ Одессе 10-летний мальчик повесился на поясе халатаКак уточняется на странице «Вартові еспресо», мужчина совершил суицид на детской площадке.

По словам очевидцев, он долго сидел на площадке, вел себя не совсем адекватно, представился Виктором Викторовичем и рассказал, что работает на Кардачах, на радиорынке:

«Сказал, что жизнь потеряла смысл, хотя у него четверо детей, но, к сожалению, одного ребенка похоронил. Спросил у женщины, знает ли она, что такое 6 секунд (имелось в виду время от выдергивания чеки до взрыва гранаты). Женщина не знала, что это такое, и, не успокоив мужчину, ушла по своим делам. А через некоторое время раздался взрыв, вероятно гранаты. От полученных травм мужчина скончался на месте».

Отмечается, что на детской площадке больше не было людей и никто не пострадал. На месте работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели, врачи «скорой» и следственно-оперативная группа.

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Автор: Катерина Шварц