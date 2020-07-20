цей матеріал доступний українською

В одном из кафе Киева прогремел взрыв (видео)

19:37, 20 июля 2020
Происшествия
972 0
обновлено
Взрыв произошел в кафе под одним из столов / facebook.com/vts.rovno

Читайте такжеВ Киеве напали на студентов из Конго, произошла стрельба (фото, видео)

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

В частности, сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - добавили в полиции.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter