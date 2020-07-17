В Киеве у входа на станцию метро произошел взрыв, есть пострадавший (фото, видео)

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета, пострадавший госпитализирован.

В Киеве возле станции метро «Шулявская» произошел взрыв неизвестного предмета, пострадал человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят необходимые первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Видео 18+ Взрыв на метро Шулявской Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщил в Telegram-канале Киевский городской голова Виталий Кличко, в результате взрыва один из прохожих получил травму ноги.

По данным мэра, повреждены окна станции, но метрополитен работает в обычном режиме, станция открыта для пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в начале июля возле торгового центра на улице Бассейной в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

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