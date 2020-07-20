В одном из кафе Киева прогремел взрыв

В результате взрыва неизвестного предмета в столичном кафе никто не пострадал.

В Деснянском районе Киева в кафе произошел взрыв неизвестного предмета, полиция выясняет обстоятельства.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

В частности, сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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