В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: трое пострадавших, десяток задержанных (видео)

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по факту хулиганства.

Возле торгового центра на улице Бассейной в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 10 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия доставили в Печерское управление полиции.

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«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски.

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